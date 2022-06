Di Maria refuse la Juventus, le Barça ricane

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Désormais libre après sept années au PSG, Angel Di Maria reste une valeur sûre dans le domaine offensif. L'Argentin de 34 ans est convoité par de belles écuries européennes comme la Juventus. Toutefois, Di Maria ne devrait pas aller en Serie A la saison prochaine.

Voilà le parisien le plus suivi en Europe en ce moment. Parmi les joueurs amenés à quitter le PSG cet été, Angel Di Maria possède la plus belle cote. Il faut dire que pour faciliter les choses, il est libre de tout contrat et possède encore un niveau satisfaisant à 34 ans. Après sept années au PSG, il rêve d'un dernier beau contrat en Europe pour préparer au mieux la coupe du monde 2022 au Qatar. Cette compétition marquera d'ailleurs la fin de sa carrière en sélection argentine.

Non à la Juve, Benfica et le Barça en pole pour Di Maria

Plusieurs grands noms du vieux continent ont fait part de leur intérêt pour Angel Di Maria. Parmi eux, la Juventus Turin qui doit reconstruire un effectif de qualité pour retrouver les sommets nationaux et continentaux. Surtout, la Vieille Dame veut remplacer un autre argentin Paulo Dybala, en partance pour l'Inter Milan cet été. Mais, la Juventus doit se préparer à changer de fusil d'épaule très rapidement.

Ángel Di María, cada vez más cerca del NO a la Juventus: todavía no hay comunicación oficial, pero llegará pronto. Confirmamos los sentimientos negativos de los últimos días. Es un asunto personal del jugador. Barça y Benfica, atentos. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 13, 2022

Comme le révèle le journaliste Matteo Moretto du média espagnol Relevo, Angel Di Maria s'apprête à refuser la proposition des Bianconeri. « Ángel Di María, se rapproche du NON à la Juventus : il n'y a toujours pas de communication officielle, mais ça viendra bientôt. Nous confirmons les sentiments négatifs de ces derniers jours. C'est une volonté personnelle du joueur. Barça et Benfica, attentifs », a t-il posté sur Twitter. Di Maria ne veut pas jouer en Serie A et privilégie plutôt la Liga. Un bon point pour le Barça, candidat à sa venue mais qui devra trouver les ressources financières pour l'attirer ce qui est loin d'être gagné. Enfin, reste la possibilité d'un retour à Benfica, son premier club en Europe au début des années 2010. En plus, les Lisboètes ont vendu Darwin Nunez à Liverpool et auront de meilleurs atouts financiers que les Catalans.