Cristiano Ronaldo vire un joueur pour prendre sa place

Par Mehdi Lunay

Devenu un joueur d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo n'a pas encore joué en match officiel. Cela est du à une suspension mais aussi au trop grand nombre de joueurs étrangers au sein du club. Un dernier problème réglé par Al Nassr, Vincent Aboubakar vient d'être libéré.

L'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr ne fait pas que des heureux. Dans la formation saoudienne, le Portugais va logiquement prendre une place de titulaire à quelqu'un. Surtout, il est venu porter à 9 le nombre de joueurs étrangers sous contrat avec le club de Riyad. C'est un de plus que le maximum de 8 autorisés par la ligue saoudienne de football. Dans ces conditions, Cristiano Ronaldo ne pouvait pas jouer le moindre match avec Al Nassr indépendamment de ses deux matchs de suspension ramenés de Premier League.

CR7 arrivé, Aboubakar doit aller voir ailleurs

Les dirigeants saoudiens n'ont pas trainé pour résoudre le problème. Avec l'apport de CR7, un attaquant étranger pouvait laisser sa place et c'est Vincent Aboubakar qui a été la victime. Selon les informations de l'AFP, Al Nassr a mis fin au contrat du Camerounais ce samedi après s'être mis d'accord avec l'intéressé. « Al Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit », a confirmé une source au média d'information français.

▫️La deuxième option de Manchester United n'est autre que Vincent Aboubakar 🇨🇲.



▫️L'attaquant d'Al-Nassr ne sera pas retenu par son club.



▫️MU recherche avant tout un attaquant dominant dans le jeu aérien. pic.twitter.com/f51wQCDnU9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 7, 2023

La fin d'une aventure d'un an et demi en Arabie saoudite pour l'ancien lorientais et valenciennois. Auteur de deux buts lors de la dernière coupe du monde au Qatar, Vincent Aboubakar ne devrait pas avoir de soucis pour retrouver un nouvel employeur. A seulement 30 ans, cet attaquant efficace pourrait faire le bonheur de bien des clubs en Europe. On murmure déjà que...Manchester United apprécie son profil et veut l'enrôler pour la suite de la saison.