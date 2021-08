Cristiano Ronaldo : Le mercato fait bien rire Georgina Rodriguez

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

C’est assez rare, mais Carlo Ancelotti et le Real Madrid ont tous les deux démenti une rumeur concernant Cristiano Ronaldo sur le marché des transferts ce mardi.

L’entraineur comme le club ont fait savoir, par des chemins divers, qu’il n’était pas question de faire revenir Cristiano Ronaldo. Le Mister italien n’est pas forcément connu pour sa communication exacerbée sur les réseaux sociaux, et sa prise de parole a donc été légitimement vue comme la fin d’un possible retour de CR7 au Real. L’ancien coach d’Everton, du PSG ou du Milan AC a tenu à bien faire comprendre qu’il n’avait jamais demandé à récupérer l’attaquant portugais dans son effectif. Voilà qui venait contredire la fameuse émission espagnole El Chiringuito, qui avait dévoilé en pleine nuit que le Real Madrid et Carlo Ancelotti rêvaient à voix haute d’un retour de Cristiano Ronaldo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par El Chiringuito de Jugones (@elchiringuitotv)

L’émission a fait savoir le démenti de Carlo Ancelotti sur ses réseaux également, et a obtenu une réaction moqueuse et inattendue de la part de la compagne de CR7. Georgina Rodriguez a ainsi lâché un « jajajaja » (le « ahahahaha » espagnol) qui laisse toutefois beaucoup de place au doute. Est-ce que Madame Cristiano Ronaldo ne croit pas une seconde au démenti appuyé du Real Madrid et de son entraineur ? Cela signifierait que les relations entre le technicien italien et le joueur portugais seraient beaucoup plus fraiches qu’annoncées. Ou plus probablement, l’Argentine se moque surtout du retour de bâton arrivé dans la figure de l’émission El Chiringuito, qui a vu son scoop être doublement démenti en quelques heures, que ce soit par Carlo Ancelotti ou par Cristiano Ronaldo en lui-même. Le rire moqueur laisse en tout cas le débat ouvert, mais le clan CR7 a en tout cas bien fait comprendre ce qu’il pensait de toute cette actualité, alors que l’attaquant de la Juventus a fait savoir qu’il était concentré sur le travail et la saison à venir, probablement sous le maillot de la Vieille Dame.