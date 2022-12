Cristiano Ronaldo à la retraite, la confidence surprise d'Evra

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Depuis l'élimination du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo est dans le flou au niveau de son avenir. Le Portugais n'a plus de club et traverse une période délicate. L'un de ses anciens coéquipiers estime qu'il est temps de prendre sa retraite pour CR7.

Avec son départ prématuré de Manchester United et l'élimination du Portugal en Coupe du monde, Cristiano Ronaldo doit se trouver un nouveau club. À 37 ans, CR7 n'est plus au top de sa forme et doit se résoudre à trouver un autre challenge sportif. Vu son âge avancé, son immense salaire et sa baisse de forme progressive, il y a peu de chances qu'un cador européen lui offre une dernière danse. Le club saoudien d'Al Nassr est prêt à donner un salaire de 200 millions d'euros au quintuple ballon d'or. Une autre option se présente également devant lui : la retraite. Son ancien coéquipier lors de son premier passage à Manchester United Patrice Evra, a évoqué cette possibilité.

Evra conseille à CR7 de prendre sa retraite

« Nous avons parlé davantage de la vie et de la famille. Messi dit qu'il prendra sa retraite internationale, mais je ne sais pas si Ronaldo le fera. Parfois, lorsque vous recevez tant de critiques, surtout à la fin de votre carrière, vous faites : " OK, je pense qu'il est temps d'arrêter ". Cela doit être un sentiment, surtout lorsque vous n'êtes pas dans le onze de départ de votre équipe nationale, parce que c'est ce que Cristiano voulait, jouer, être en forme et gagner la Coupe du monde avec son pays. C'était son rêve, maintenant il n'a plus ce rêve. Bien que je ne parle pas pour Cristiano, je ne serai pas surpris s'il prend sa retraite » a confié l'ancien défenseur français dans les colonnes de Sky Sports. Visiblement, Evra a échangé avec le quintuple ballon d'or sur différents sujets mais n'a pas évoqué son avenir. Reste à savoir quelle décision va prendre Cristiano Ronaldo à l'approche du mercato hivernal.