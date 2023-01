Chelsea piétine le fair-play financier, l’UEFA se venge

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Cet hiver, Chelsea affole le mercato en dépensant sans compter et en faisant signer des contrats très longs à ses nouvelles recrues.

Mikhailo Mudryk, Benoit Badiashile, David Datro Fofana… Chelsea affole le mercato hivernal et défie les règles de l’UEFA et du fair-play financier. Très ingénieux, le club londonien a fait signer des contrats d’une durée record à ses nouvelles recrues. Avec des contrats de six ans ou plus, Chelsea étale ainsi de manière astucieuse les paiements et dévie les règles du fair-play financier. A priori, les Bleus ont tout intérêt à profiter de cette astuce cet hiver car l’été prochain, l’UEFA va mettre fin au délire de Chelsea. A en croire les informations du Daily Mail, l’instance européenne va combler un vide dans son règlement afin de limiter la durée des contrats des nouvelles recrues de toutes les formations européennes. Actuellement, les règlements de l’UEFA limitent déjà à cinq ans la durée maximale des contrats… tout en autorisant néanmoins des exceptions dont Chelsea profite ces derniers mois.

L'UEFA veut changer les règles sur la durée des contrats

Ces exceptions vont être supprimées, c’est tout du moins ce que l’UEFA espère, dès le prochain mercato estival. Un moyen pour l’instance de revenir à la normale ou presque avec des règles un peu plus strictes en ce qui concerne le fair-play financier. Cela ne sera pas de trop dans le cas de Chelsea, dont le club dépense sans compter et de manière totalement délirante depuis le départ de Roman Abramovitch et l’arrivée de Todd Boehly. En effet, depuis le changement de propriétaire l’été dernier, Chelsea a dépensé 525 millions d’euros pour l'achat de nouveaux joueurs, lesquels ont presque tous signé pour six ans ou plus. Des dépenses folles qui ne garantissent pas pour autant de bons résultats puisque Chelsea n’a jamais été aussi mal classé ces dernières années. Après 20 matchs de Premier League, les Blues pointent lamentablement à la 10e place du classement. Comme quoi même en contournant le fair-play financier imposé par l’UEFA, on peut échouer sportivement.