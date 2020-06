Barça : Neymar et Lautaro zappés, le plan C activé

Dans : Mercato.

A la recherche d’un joueur offensif assez polyvalent, Barcelone est intéressé de longue date par Lautaro Martinez (Inter Milan) et par Neymar (PSG).

Néanmoins, la situation financière très délicate dans laquelle se trouve le Barça ne lui permet pas d’investir 110 ME sur l’Argentin de l’Inter Milan, et encore moins près de 150 ME sur le Brésilien du Paris Saint-Germain. Le mercato s’annonce donc plus délicat que jamais à Barcelone, où l’on estime indispensable le renfort d’un attaquant cet été. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Gianluca Di Marzio, la direction catalane est sur le point d’activer son plan C. Et à vrai dire, personne ne l’avait vraiment vu venir puisqu’il s’agirait du recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang, en fin de contrat en 2021 à Arsenal.

Aubameyang dans le viseur du Barça ?

Auteur d’une saison pleine chez les Gunners avec 20 buts et 1 passe décisive en 34 matchs toutes compétitions confondues, le Gabonais possède les caractéristiques techniques que recherchent les dirigeants barcelonais. En effet, il s’agit d’un avant-centre de formation, capable toutefois d’évoluer sur les côtés. Et s’il n’est plus de toute première jeunesse (31 ans), le natif de Laval est à un prix attractif qui ferait presque oublier le poids des années.

En raison de sa situation contractuelle, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait effectivement être recruté à moins de 50 ME par le FC Barcelone. Le deal est donc très tentant pour le champion d’Espagne en titre, qui pourrait toutefois insister encore quelques semaines sur le dossier Lautaro Martinez avant de foncer sur l’ancien attaquant de l’ASSE, si jamais les négociations échouaient avec les Nerazzurri. Par ailleurs, le journaliste italien précise que l’Inter Milan est également très intéressé par Aubameyang… en cas de départ de Lautaro Martinez. C’est donc loin de la Premier League que semble quoi qu'il arrive s’écrire l’avenir de l’homme aux 51 sélections avec le Gabon.