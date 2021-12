Anthony Martial payé pour partir, Man Utd refuse

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le FC Séville a envoyé ce mardi sa première offre de prêt pour recruter Anthony Martial en provenance de Manchester United.

Favori à la signature d’Anthony Martial, le club andalou a transmis ce mardi sa première offre de prêt pour recruter l’international français de Manchester United. Monchi, le directeur sportif du FC Séville, proposait un prêt de six mois en ne prenant en charge que la moitié du salaire d’Anthony Martial. Une offre audacieuse mais honnête… qui a été balayée d’un revers de la main par la direction de Manchester United selon la BBC. Et pour cause, le média britannique affirme que les Red Devils ne sont pas du tout sur la même longueur d’onde que le FC Séville. C’est ainsi qu’en réponse à la première offre du club espagnol, Manchester United a imposé ses conditions pour le prêt d’Anthony Martial. Et celles-ci risquent de considérablement refroidir les ardeurs sévillanes…

United refuse de prêter Martial et de payer son salaire

La BBC affirme que Manchester United exige une indemnité -dont le montant n’a pas filtré- pour le prêt d’Anthony Martial au FC Séville. Ce point pourrait être négocié, mais un autre élément rend la concrétisation de ce dossier très délicate. Manchester United souhaite que le club qui accueillera Anthony Martial en prêt assume 100 % du salaire de l’international tricolore durant les six prochains mois. Le problème pour le FC Séville, c’est que les émoluments du Français à Old Trafford sont purement astronomiques. Selon la BBC, le salaire de Martial à Manchester United s’élève à 712.000 euros. Le salaire de Martial est encore supérieur selon le Daily Telegraph, qui l’estime à 948.000 euros par mois. Quoi qu’il en soit, le FC Séville ne devrait pas accepter les conditions imposées par Manchester United pour Anthony Martial. Reste maintenant à voir si Monchi tentera de couper la poire en deux avec de nouvelles négociations, ou si le FC Séville jettera définitivement l’éponge dans ce dossier.