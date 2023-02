All : Un ancien du PSG à 100 millions, ce n'est pas Nkunku !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Buteur ce samedi avec le Bayern, Kingsley Coman confirme son regain de forme en ce début d'année 2023. Epargné par les blessures, il est une valeur sûre des Bavarois. De quoi obliger son club à le sécuriser alors que le Real Madrid a flairé le bon coup.

Face au Bayern, le PSG va peut-être encore subir les foudres d'un ancien...parisien. Kingsley Coman avait déjà été le bourreau du club parisien en finale de la Ligue des champions 2020, marquant le seul but du match à Lisbonne. Mais, les Parisiens n'ont pas à se sentir visé par leur ancien joueur. Quand son corps le laisse tranquille, Coman est un poison pour toutes les défenses d'Europe. Cela se voit depuis la reprise de la Bundesliga. Depuis son retour du Qatar, le Français enchaîne les matchs et surtout les buts. Après un doublé à Wolfsbourg lors du succès du Bayern 4-2, il a trouvé la faille face à Bochum ce samedi (3-0).

Le Bayern fixe le prix de Coman à 100 millions d'euros

Bavarois depuis plus de six ans, Kingsley Coman est désormais un cadre indéboulonnable du vestiaire. Le virevoltant ailier est d'autant plus important en ce moment pour le Bayern Munich avec l'absence longue durée de Sadio Mané. Le Rekordmeister tient beaucoup à son titi parisien. Il vient d'en donner la meilleure preuve alors que le joueur de 26 ans est convoité au mercato.

Il va falloir débourser une sacrée somme ! https://t.co/P3m1yDdTir — Foot Mercato (@footmercato) February 11, 2023

En effet, selon Sky Sports Deutschland, le Bayern Munich a fixé le prix de vente de Kingsley Coman à 100 millions d'euros minimum. Un prix estimé dissuasif pour venir contrer le Real Madrid, très entreprenant vis-à-vis de Coman. Les Merengues et les autres potentiels prétendants devront aligner les billets pour faire flancher le club bavarois, très attaché à son joueur français. Ce dernier est quand même sous contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2027. Le Real Madrid devra donc miser sur un autre nom comme solution de rechange à Kylian Mbappé.