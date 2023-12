TV ‍: Lorient - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

De retour dans la première partie de tableau de la Ligue 1 depuis sa belle victoire dans l’Olympico face à l’OL mercredi (3-0), l’Olympique de Marseille veut poursuivre sa remontée vers le haut du classement en faisant un bon résultat à Lorient.

Quelle heure pour Lorient – OM ?

L’OM vient de vivre une belle semaine entre sa qualification pour la phase finale de l’Europa League contre l’Ajax (4-3) et ses deux victoires de rang en L1 face à Rennes (2-0) et l’OL (3-0). Autant dire que jusqu’à la trêve hivernale, le club phocéen va tenter de réaliser un sans faute pour être le plus haut possible à Noël. Pour cela, Marseille devra dans un premier temps faire un bon résultat à Lorient. Ce match se jouera ce dimanche 10 décembre à 20h45 au Stade du Moustoir. L’arbitre sera Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Lorient – OM ?

Comme chaque grande affiche du dimanche soir, ce match entre Lorient et Marseille sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et son consultant Jimmy Briand.

Les compos probables de Lorient – OM :

Clairement dans le dur cette saison, avec une place de barragiste après 14 journées, Lorient n’a gagné qu’un seul de ses 11 derniers matchs de championnat. C’est dire si les Merlus traversent une période compliquée. Mais après avoir pris un point à Toulouse le week-end dernier, le FCL recevra l’OM avec la volonté de bien faire malgré tout. Pour cette rencontre, Régis Le Bris sera privé de Tosin.

La compo probable de Lorient : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Yongwa - Faivre, Abergel, Bakayoko, Makengo - Doucoure, Kroupi.

Remonté à la huitième place de la L1 grâce à deux succès de rang, l’OM n’est plus qu’à trois longueurs du Top 5. Autant dire qu’avec des derniers matchs à jouer contre Lorient et Clermont, deux candidats dans la course au maintien, avant la fin de l’année, l’OM a l’occasion de faire le plein avant d’aborder 2024 au mieux. Mais pour cela, il faudra déjà venir à bout de Lorient. Pour ce match, Gennaro Gattuso sera privé de Correa, Ndiaye ou Rongier.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Gigot, Mbemba, Balerdi - Clauss, Ounahi, Veretout, Lodi - Harit - Aubameyang, Vitinha.