Réveil confirmé pour Lens, souverain à Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 7e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-Lens 0-1

But : Wahi (16e)

Rapidement mis devant par Elye Wahi, Lens a bien géré son avance pour gagner à Strasbourg 1-0. Les Sang et Or gagnent leur deuxième match de rang pour lancer définitivement leur saison en Ligue 1.

Malade et relégable depuis plusieurs semaines, Lens est désormais sur le chemin de la guérison. A Strasbourg, les Lensois étaient bousculés en début de match, Samba devant réaliser une parade devant Bakwa (9e). Juste après, d'une belle frappe de l'entrée de la surface, Wahi refroidissait la Meinau et calmait définitivement Strasbourg. Le premier but lensois de l'ancien montpelliérain pour offrir le succès au RCL. En effet, derrière, les Alsaciens étaient bien moins dangereux. C'est Lens qui dominait et se créait les occasions. Les maladresses de Sotoca, Thomasson ou Wahi empêchaient le but du break.

ELYE WAHI'S FIRST LENS GOAL 🇫🇷💥 pic.twitter.com/oHqa56bw8S — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 29, 2023

Strasbourg était peu dangereux en seconde période même si Gameiro réveillait le public de la Meinau avec deux possibilités mal exploitées. Lens tenait son succès 1-0, le second de suite en Ligue 1 après Toulouse. Lens s'éloigne ainsi de la zone rouge et remonte au 13e rang (7 points), trois unités derrière Strasbourg 6e provisoire. De bon augure avant Arsenal en Ligue des champions...