PSG-OM : Alvaro s’estime au-dessus de Neymar

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

C'était de nouveau la foire d'empoigne entre Alvaro et Neymar lors du dernier PSG-OM.

Le duel était forcément guetté de près pour ces retrouvailles. Ce mercredi soir, lors du match entre le PSG et l’OM dans le Trophée des Champions, Neymar a débuté sur le banc en raison de son retour de blessure. Titulaire, Alvaro Gonzalez a bien fait comprendre à l’entrée en jeu du Brésilien qu’il lui en voulait pour son accusation de propos racistes et cela a donné lieu à quelques passes d’armes musclées. Résultat, cela a continué après la rencontre, avec des propos chambreurs sur les réseaux sociaux de la part du numéro 10 du Paris SG, et des réponses beaucoup plus ironiques de la part du défenseur de l’OM. Pas de quoi grandir ce duel qui a beaucoup fait parler depuis des mois. Discrètement dans les médias espagnols, Alvaro a tout de même tenu à en rajouter une petite couche. Dans un entretien effectué par le biais d’une vidéo, l’ancien de Villarreal a fait savoir son sentiment lors de l’émission El Chiringuito.

« Comme vous l'avez vu, les provocations continuent. Après le match lors de la remise des trophées, il a continué la provocation. J'ai gardé mon calme et il a mis un autre tweet. Lorsqu'une personne est considérablement moins intelligente que vous, il est très facile de la surmonter dans de nombreux domaines de la vie », a livré Alvaro, pour qui le talent de Neymar ballon au pied n’a vraiment pas d’égal en ce qui concerne sa maturité ou même son intelligence. Une attaque qui prouve bien que dans ce duel désormais très médiatisé, chaque joueur a envie d’avoir le dernier mot, en attendant les retrouvailles en championnat dans moins d’un mois.