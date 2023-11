Nice ‍: Youcef Atal placé en garde à vue

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Suspendu par la Ligue pour avoir fait suivre une vidéo appelant à la haine sur les réseaux sociaux, Youcef Atal a été placé en garde à vue depuis jeudi soir, annonce Nice Matin.

Un placement qui fait suite à l’enquête ouverte par le procureur de Nice pour « apologie du terrorisme et provocation à la haine ou à la violence », notamment en raison d'un signalement effectué par plusieurs élus locaux. Le défenseur algérien avait fait suivre sur ses réseaux la vidéo d’un Cheikh demandant « un jour noir pour les juifs » en raison de la guerre ouverte qui sévit entre Israël et la Palestine depuis le 7 octobre. Suspendu sportivement pour sept rencontres, Youcef Atal a vu finalement le chef de « provocation à la haine raciale à raison de la religion » être retenu contre lui. Il a répondu aux enquêteurs et devrait être déféré ce vendredi selon le journal local.