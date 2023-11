Nice s'offre Toulouse dans une rencontre soporifique

Ligue 1, 13e journée

Stade : Allianz Riveira

Score : Nice 1-0 Toulouse

But pour l'OGC Nice : Terem Moffi (54e)

Dans une confrontation presque soporifique entre l'OGC Nice et le Téfécé, ce sont les locaux qui se sont imposés, comme souvent cette saison, sur la plus petite des marges. Moffi offre un succès précieux aux Aiglons.

Total respect pour L'OGC Nice parce que les puntos et le classement sont là, mais on est clairement sur l'équipe la plus chiante d'Europe.



(Contre-Uno "mdr l'OL est relegable" : nous on est nuls mais rigolos à voir)