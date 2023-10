Nice prend la tête sans forcer

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

8e journée de Ligue 1

Stade Saint-Symphorien

Le FC Metz s'incline contre l'OGC Nice 0-1

But pour l'OGC Nice : Boudaoui (14e)

Dans un match assez pauvre en spectacle, l’OGC Nice s’est imposé à Metz (0-1) ce samedi après-midi. Un succès logique pour le Gym qui, après le centre-tir de Thuram sur le haut de la barre en tout début de match, ne tardait pas à inscrire le seul but de la partie. Sur un centre fort du latéral gauche Bard, le milieu Boudaoui (14e) n’avait plus qu’à pousser le ballon dans la cage vide. Les Messins avaient pourtant rééquilibré les débats après une entame difficile.

On s’attendait donc à les voir pousser pour revenir. Mais même dans le second acte, le promu ne se montrait pas dangereux si l’on excepte la frappe de Candé bien sortie par Bulka. On était même plus proche du 0-2. Nice, toujours invaincu, a donc mérité sa victoire et sa place de leader provisoire avant Reims-Monaco ce samedi soir.