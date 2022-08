Nice plonge dans la crise, Auxerre surprend Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

3e journée de Ligue 1

Montpellier - Auxerre : 1-2

Toulouse - Lorient : 2-2

Angers - Brest : 1-3

Clermont - Nice : 1-0

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le troisième multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre rencontres étaient au programme. L'OGC Nice, qui passe totalement au travers de son début de saison, se déplaçait à Clermont. Toulouse, belle surprise de cette nouvelle Ligue 1, recevait Lorient. Enfin, Angers était aux prises avec Brest et Montpellier jouait Auxerre.

Rien ne va plus pour les hommes de Lucien Favre. Fébriles dans tous les compartiments du jeu, les Aiglons ont subi la loi de Clermont ce dimanche. Une défaite 1 à 0 qui plonge encore plus le club dans le doute, qui n'a récolté que deux points en trois journées. Pour ne rien arranger, lors de ce match, deux joueurs de Nice ont vu rouge : Mario Lemina et Jean-Clair Todibo. Malgré des fortes ambitions cette saison en Ligue 1, Nice n'y arrive donc plus du tout et vit une période de crise précoce, alors que les Azuréens recevront l'OM dimanche soir prochain. Dans les autres rencontres, Auxerre est allé faire un très joli coup en battant Montpellier à la Mosson. Pourtant, les Bourguignons étaient menés 1 à 0. Au mental et au talent, le promu a ensuite surpris des Héraultais peu reluisants. Mauvais point cependant pour Auxerre, les deux cartons rouges récoltés. Idem pour Montpellier, qui a aussi vu deux joueurs être exclus, dont Teji Savanier.

🔴 Mario Lemina est exclu directement par l'arbitre



Après un temps fort et 2 grosses occasions (Delort, Ramsey), le Gym se retrouve à 10 pour les 10 dernières minutes...#CF63OGCN (1-0, 79') #OGCNice pic.twitter.com/Bvcl1nlSQR — OGC Nice (@ogcnice) August 21, 2022

Dans les autres rencontres, Toulouse a été accroché à domicile par Lorient. Le Téfécé reste cependant invaincu et va pouvoir tabler sur ses bonnes prestations collectives pour croire au maintien en fin de saison. Enfin, Brest a corrigé Angers à l'extérieur sur le score de 3 buts à 1. A noter le doublé le doublé de Jonathan Le Douaron lors de cette rencontre.