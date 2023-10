Droits TV ‍: La LFP tremble, le 2e round sera décisif

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Une grande partie de l’avenir du football français se jouera la semaine prochaine lors de l’appel d’offres des droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Un appel d’offres qui s’annonce plus qu’incertain pour la LFP…

Ce lundi, les bureaux de la Ligue de Football Professionnel vont être agités avec la réception des offres financières des différents médias pour l’acquisition des droits TV de la Ligue 1 pour les cinq prochaines années. Le lendemain, soit le 17 octobre, Vincent Labrune et ses équipes officialiseront leurs choix avec l’ambition d’atteindre la barre du milliard d’euros. Mais pour viser son objectif, la LFP a décidé, en amont, de simplifier l’appel d’offres en proposant deux packs. Le lot 1 avec le choix 1 (dimanche 21h), le choix 2 (samedi 21h) et le choix 4 (samedi 17h) pour une somme estimée à 530 millions d’euros. Puis le lot 2 composé du choix 3 (vendredi 20h45) et des cinq autres rencontres restantes par journée contre un prix plancher de 270 ME. À cela, la LFP a ajouté trois lots avec des magazines pour atteindre un total de 825 ME par an de Droits TV.

Un doux rêve qui pourrait bien s'effondrer dès lundi. Car après le fiasco Mediapro, Vincent Labrune peut craindre le pire avec la possibilité de recevoir aucune offre satisfaisante. « Par le passé, les appels d’offres n’ont jamais été infructueux mais cette fois-ci, tout le marché a intérêt à ce que ça se solde de gré au gré », détaille un ancien dirigeant de la Ligue sur Foot Mercato.

Canal+ fait tout pour faire capoter l’appel d’offres de la LFP

Il faut dire que la période actuelle ne semble pas vraiment propice. Tout simplement parce que Canal+ a prévu de ne pas participer à l’appel d’offres de la L1 à cause des règles trop strictes et des sommes trop élevées demandées. Pour la première fois depuis 1984, la chaîne cryptée pourrait donc ne plus avoir aucun match du championnat de France de foot dans son programme télé. Sauf si BeIN, DAZN ou Apple venaient à remporter les lots avant une distribution complète sur les canaux de C+. Ce qui est loin d’être sûr, vu qu’Amazon Prime Vidéo, qui serait satisfait de ses débuts en tant que diffuseur principal de la L1, prévoit d’être un acteur majeur de cet appel d’offres. Pas sûr toutefois que la plate-forme accepte de récupérer plus de la moitié de la L1 pour au moins 500 ME, alors qu’ils diffusent actuellement 80 % des matchs pour 250 ME par an. Le doute plane vraiment autour d’Amazon.

BeIN Sports et DAZN prêts à défier Amazon ?

Concernant les autres acteurs, beIN Sports et DAZN sont intéressés par la diffusion du foot français, mais pas à n’importe quel prix. Ce qui signifie donc que l’appel d’offres lancé par la LFP en début de semaine prochaine a des chances d’être infructueux. Ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour les clubs français qui verraient alors une phase de négociation de gré à gré s’établir entre tous les acteurs pour un chèque final beaucoup moins élevé que celui espéré à la base…