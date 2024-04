La Ligue 1 place ses arbitres sur écoute

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Après un test lors des prochaines finales de la Coupe de France, la sonorisation des arbitres devrait être généralisée la saison prochaine en Ligue 1.

Réclamée par les joueurs, les supporters et autres acteurs du football, la sonorisation des arbitres va avoir son premier test en France, le 4 mai, à l'occasion de la finale de la Coupe de France féminine, qui doit se dérouler à Montpellier, entre le Paris Saint-Germain et le FC Fleury. Un second test sera effectué pour la finale masculine, le 25 mai, entre l'Olympique Lyonnais et le PSG, à Lille. Cela permettra à l'arbitre de pouvoir expliquer une décision à tout le stade. D'après les informations du journal Le Parisien, cette innovation sera prolongée et généralisée lors de la prochaine saison de la Ligue 1. Néanmoins, l’écoute des échanges entre l’arbitre et la VAR restera toujours confidentielle, ce qui est forcément un gros bémol compte tenu des différents soucis rencontrés ces dernières semaines, et même encore ce mercredi soir, avec d'aberrantes décisions où l'on aurait bien aimé entendre ce qu'il s'est dit entre les arbitres.

La FFF se prépare à généraliser la sonorisation des arbitres en Ligue 1

Le @PSG_inside y est presque 👀🏆 pic.twitter.com/oPOGNgbRYf — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 24, 2024

En mars dernier, Antony Gautier s'était déjà exprimé dans les colonnes de l'Équipe sur l'importance de la sonorisation des arbitres dans le championnat français. « Dès janvier 2023, le président de la FFF a saisi l’IFAB pour dire que nous sommes prêts pour la sonorisation en direct et en continu des arbitres. Je suis profondément convaincu par le bien-fondé pédagogique qu’apporterait cette sonorisation » avait expliqué le directeur technique de l'arbitrage à la Fédération Française de Football (FFF). Depuis plusieurs semaines, des arbitres sont parfois suivies par des caméras isolées pendant un match et sont équipés d'un micro afin de pouvoir entendre les conversations avec les joueurs ou les entraîneurs. Mais forcément, cela ressemble de temps en temps à une petite mise en scène, ce qui ne sera pas le cas si cela a lieu à chaque match et à chaque journée de Ligue 1. Cette nouveauté va donc probablement révolutionner les choses, même si, comme la VAR, cela ne règlera pas tout.