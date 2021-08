L1 : Umtiti fait saliver deux clubs français, double surprise !

Dans : Ligue 1.

En manque de temps de jeu au FC Barcelone depuis deux saisons, Samuel Umtiti est toujours une cible de premier choix pour les clubs français.

Il y a quelques semaines, l’OM et l’OL ont manifesté leur intérêt pour le défenseur de Barcelone. La piste marseillaise s’est refermée puisque Pablo Longoria a conclu les signatures de William Saliba en provenance d’Arsenal et de Luan Peres, recruté pour seulement 4 millions d’euros au FC Santos. Du côté de Lyon, aucun défenseur n’a comblé numériquement le départ de Joachim Andersen, mais le salaire de Samuel Umtiti ne correspond plus aux moyens de Lyon. Cela étant, deux autres clubs français sont attentifs à l’évolution du dossier Umtiti selon les informations obtenues par Sport. Il s’agit de l’AS Monaco et de l’OGC Nice, deux clubs aux moyens financiers relativement importants, et qui pourraient donc être capables d’assumer le salaire XXL de « Big Sam ».

Samuel Umtiti a la cote sur la Côte d'Azur

Sur le banc de l’OGC Nice depuis le mois de juillet, Christophe Galtier a fait savoir à sa direction qu’il attendait encore un ou deux joueurs d’expérience, notamment au milieu de terrain et dans le secteur défensif. Le profil de Samuel Umtiti, possiblement complémentaire de son ancien partenaire barcelonais Jean-Clair Todibo, pourrait ainsi lui plaire. Du côté de Monaco, il faudrait en revanche attendre un départ de Badiashile, de Maripan ou de Disasi pour voir débarquer l’international tricolore. Pas vraiment dans les plans de Ronald Koeman en Catalogne et malheureusement peu épargné par les blessures, Samuel Umtiti figure également dans le viseur du Besiktas Istanbul en Turquie. Reste maintenant à voir où rebondira celui qui, de l’avis de nombreux observateurs, s’est sacrifié pour la France en 2018 en forçant sur un genou en mauvais état et qui depuis, enchaîne les blessures et les galères.