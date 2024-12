Brest prépare son stade à 106 millions pour 2028

Dans : Brest.

Par Claude Dautel

Quasiment qualifié pour la suite de la Ligue des champions, le Stade Brestois n'a pas eu l'occasion de jouer en C1 au stade Francis Le Blé. Mais les choses vont changer pour le club breton.

Le parcours du Stade Brestois en Ligue des champions est totalement incroyable, puisque après sa victoire mardi contre le PSV, la formation entraînée par Eric Le Roy est classée cinquième entre l'Inter et le FC Barcelone. Bien placé pour se qualifier directement pour la suite de la C1 sans passer par les barrages, le club breton a cependant un gros regret, c'est qu'à chaque fois ses supporters doivent aller à Guingamp, puisque le stade Francis Le Blé n'est pas homologué par l'UEFA. Mais cela va changer, car mardi, la mairie de Brest s'est penchée sur le dossier du futur stade, le Arkea Park, et les élus ont voté en faveur d'une déclaration d'intérêt général, laquelle va accélérer le dossier.

Brest aura un stade de 15.000 places

Selon les éléments relayés par Ouest-France, le stade présenté par les dirigeants du Stade Brestois aura 15.000 places, seulement, pourrait-on dire, mais les responsables du club breton ne veulent pas tomber dans un gigantisme pas adapté à la ville. Autour du stade, il y aura des bureaux, mais également quelques activités de loisir, afin que cet Arkea Park fonctionne 365 jours par an et pas seulement les jours où des matchs auront lieu. Si le dossier avance au rythme attendu, le Stade Brestois espère s'installer dans son nouveau stade dans quatre ans. Pour financer, cette enceinte toute nouvelle, le plan a été présenté aux élus. « Le projet est estimé à 106,5 millions d’euros. Là-dedans, on retrouve entre autres 20,8 millions apportés par la structure porteuse du projet. À savoir, une structure majoritairement financée par des fonds privés, mais pas uniquement. Il faut ajouter à cela 30,2 millions d’euros de subventions (argent public), 15 millions d’avance sur loyer, 1,5 million de financement participatif et 39 millions de prêts bancaires », précie le quotidien régional.