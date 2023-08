L'Ajax en pince pour la pépite de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Cet été, l'Ajax Amsterdam a beaucoup modifié son effectif avec les départs de plusieurs cadres et les arrivées de quelques pépites. Un joyau de la Ligue 1 est d'ailleurs pisté par le géant Néerlandais.

Troisième de l'Eredivisie la saison passée, l'Ajax ne va pas participer à la Ligue des Champions. Les Lanciers sont en pleine reconstruction et tentent de dénicher de nouveaux talents. Branco van den Boomen est arrivé libre en provenance de Toulouse, alors que Dusan Tadic, Edson Álvarez, Jurriën Timber ou Calvin Bassey ont quitté le club. L'Ajax Amsterdam doit se renforcer pour concurrencer ses voisins néerlandais, notamment dans le secteur offensif, pour reconquérir son titre de champion national. Le Telegraaf affirme que l'Ajax piste Thiago Almada. Le milieu offensif d'Atlanta United est en pourparlers avec les Néerlandais. Toutefois, si ce transfert n'aboutit pas, c'est bien la pépite de la Ligue 1, Georges Mikautadze qui deviendra ce fameux renfort offensif tant espéré.

L'Ajax craque pour Mikautadze, la Ligue 1 perd sa pépite

Auteur de 23 buts la saison passée, Georges Mikautadze a terminé meilleur buteur de Ligue 2. Joueur phare du FC Metz, le franco-géorgien est très convoité sur le marché des transferts, notamment par des clubs anglais. Toutefois, le joueur de 22 ans a disputé les premiers matchs de la saison en Ligue 1 avec les Grenats et a même inscrit 1 but et délivré une passe décisive. Il semble s'inscrire dans la durée au club. Mikautadze pourrait cependant disputer son dernier match avec Metz contre Clermont, avant de rejoindre l'Ajax. Des contacts ont été pris entre les deux parties. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Mikautadze est évalué à 10 millions d'euros selon le site Transfermarkt mais pourrait rapporter bien plus à Metz si ce départ vers l'Ajax se concrétise réellement. Le transfert de l'international géorgien (16 sélections) serait tout de même un gros coup dur pour les hommes de László Bölöni dans l'objectif du maintien en Ligue 1.