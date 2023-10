Graves incidents à Montpellier ‍: le match ne reprendra pas

Montpellier menait 4-2 face à Clermont ce dimanche, pour s’offrir une belle victoire dans un match spectaculaire. Mais le gardien de Clermont, Mory Diaw, s’est écroulé dans la surface après avoir reçu un pétard qui a explosé tout près de lui, lancé par la tribune des « supporters » de Montpellier. Les images sont sans appel et après l’évacuation du gardien de Clermont, l’arbitre a renvoyé tout le monde vers les vestiaires. Un match pour le moment suspendu et qui pourrait ne pas reprendre, avec le risque de perdre les points qui tendaient aux bras des joueurs de Michel Der Zakarian.

45 minutes après les faits, les officiels ont annoncé que la rencontre ne reprendrait pas en raison de la blessure du gardien de Clermont par les supporters locaux.

The match between Montpellier and Clermont has been interrupted after goalkeeper Mory Diaw was stunned by a firework thrown from the Montpellier fans. The Senegalese goalkeeper had to be stretched off. pic.twitter.com/YvNOxW1FLg