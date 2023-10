Droits TV ‍: Canal+ use de son pouvoir de nuisance

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Canal+, qui a décidé de ne pas participer à l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1, est pressenti pour en faire de même pour les droits à l'international. Un dossier auquel Vincent Labrune est très attaché.

A l’approche de l’appel d’offres des Droits TV du football français, il n’y a pas que le marché télévisuel en France qui fait l’objet de grandes attentes de la part de la Ligue. Patron de la LFP, Vincent Labrune a clamé que son objectif était d’atteindre le fameux milliard d’euros de Droits TV comme revenu annuel entre 2024 et 2029. Ceci tous droits confondus, c’est à dire par la télévision en France, les droits sur Internet également, mais aussi les droits étrangers. Et sur ce point précis, l’ancien président de l’OM est persuadé qu’il y a une énorme marge de progression en vue. Jusqu’à présent, c’est BeIN Sports qui était chargé de commercialiser cet aspect, mais cela a tourné clairement au fiasco avec 82 millions d’euros récoltés chaque saison, soit 10 fois moins par exemple que la Liga, et 25 fois moins que la Premier League.

La LFP espère faire bondir les droits internationaux

Certes, en dehors du PSG, le championnat de France est très peu connu à l’étranger, et il est rare de voir les matchs de Ligue 1 provoquer de belles audiences hors de nos frontières. Mais Vincent Labrune est persuadé que, malgré les départs de Messi et Neymar, les droits peuvent être revus à la hausse. Ainsi, la LFP espère atteindre 200 millions d’euros de recette sur cet aspect précis, qui est ouvert aux diffuseurs et aux agences jusqu’au 2 novembre, que ce soit pour trois ou cinq saisons. Ce ne sera désormais plus beIN Sports qui en aura la charge, mais directement la LFP, avec toutefois un premier gros caillou dans la chaussure.

Canal+ envisage de ne pas donner suite

En effet, Canal+, qui s’est officiellement retiré de l’appel d’offres de la Ligue 1, possède aussi de nombreux droits internationaux pour l’Afrique, la Pologne, ou la Suisse francophone. Un apport non négligeable qui pourrait bien disparaitre, si la chaine cryptée reste dans sa lignée de ne plus mettre en avant le championnat de France, s’estimant trahie par le passage de témoin entre Médiapro et Amazon. Selon L’Equipe, Canal+ ne compte pas vraiment participer à l’appel d’offres des droits TV à l’internationaux. Et le seul fait d’envoyer ce message, qui peut bien évidemment être un coup de bluff, risque de faire revoir à la baisse certains droits internationaux, et ne pas arranger la LFP dans son but d’atteindre les 200 ME à l’étranger. Ce qui est bien le cadet des soucis de Canal+.