TV ‍: La LFP répond brutalement à Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Du côté de la Ligue de Football Professionnel, on n'a pas apprécié le courrier que Canal+ lui a adressé pour faire savoir que la chaîne cryptée n'allait pas répondre à l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1. La réponse est brutale.

Ce lundi, Canal+ a fourni à L'Equipe la copie d'un courrier adressé par Maxime Saada, le patron de la chaîne du groupe Bolloré, à Vincent Labrune afin de lui annoncer que C+ n'allait pas répondre à l'appel d'offres pour la Ligue 1, ajoutant que les dés étaient probablement pipés en faveur d'Amazon. De quoi faire bondir le patron de la LFP, et cela s'est confirmé puisque la Ligue a répondu via un communiqué reçu par Foot01.

La LFP agacée par Canal+

« La LFP a pris connaissance ce matin du courrier adressé par M. Maxime Saada à M. Vincent Labrune. La LFP regrette la décision exprimée par le Groupe Canal+ qu’elle n’a évidemment jamais souhaitée. Canal+ et ses abonnés aiment le football français comme le rappelle le courrier de M. Saada et la Ligue et les clubs ont toujours considéré Canal+ comme un partenaire stratégique. Les affirmations ou insinuations contenues dans ce courrier sont au demeurant d'une particulière gravité. En tant que de besoin, la LFP précise que tous les paramètres de l’appel à candidatures ont été établis dans le strict respect des règles du code du sport et du droit de la concurrence. Les modalités de cet appel à candidatures assurent une transparence maximale à tous les candidats quant au déroulement et à l’intégrité du processus, la LFP n'ayant aucune forme d'accord avec quelque acteur que ce soit. La LFP regrette enfin le procédé consistant à divulguer publiquement les termes de ce courrier, afin de porter atteinte au processus de commercialisation ainsi qu'aux intérêts de la LFP et des clubs qui la composent », indique la Ligue de Football Professionnel.