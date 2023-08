Avec courage, Nantes accroche le leader monégasque

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 3e journée

Stade de la Beaujoire

Nantes-Monaco 3-3

Buts : Mohamed (5e sur pen., 48e), Castelletto (15e) pour Nantes, Minamino (27e), Ben Yedder (59e), Boadu (85e) pour Monaco

Très efficace, Nantes a réussi à accrocher une équipe monégasque dominante. Un nul 3-3 qui fait perdre ses premiers points à l'AS Monaco cette saison.

Le match des extrêmes ou presque entre Nantes (0 pt/6) et Monaco (6 pts/6). Pourtant, les Canaris prenaient vite les devants. Zakaria prenait la cheville de Simon dans la surface. Mohamed se chargeait du penalty avec calme pour ouvrir le score. Derrière, l'écart au classement se voyait dans la forte domination monégasque. Nantes avait beaucoup moins de situations mais en profitait à fond. Sur un corner, Castelletto sautait plus haut que tout le monde pour doubler la mise. Largement dominateur, Monaco était enfin récompensé via une tête du petit Minamino (1m72) pour son 4e but de la saison. Relancés, les Monégasques semblaient partis pour manger tout cru les Nantais.

🔚 C'est terminé ! Le @FCNantes et l'@AS_Monaco se quittent dos à dos après un match spectaculaire 🤩⚡️#FCNASM pic.twitter.com/bLVrqz9YUe — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 25, 2023

Pourtant, sur un contre rapide, Mohamed s'offrait un doublé dès le retour des vestiaires. Esseulé au second poteau, l'Egyptien poussait le ballon au fond après un bon travail de Merlin. Le troisième but nantais en trois frappes dans le match ! Touché mais pas coulé, Monaco réduisait le score après une partie de billard conclue par Ben Yedder. Le cinquième but du meilleur buteur de Ligue 1. Descamps enchaînait les arrêts pour préserver l'avance nantaise, notamment une superbe parade devant Minamino (78e). Finalement, Nantes craquait une troisième fois via Buadu qui reprenait le ballon après une barre de Fofana. Dur pour Nantes surtout que Ganago était fauché dans la surface adverse par Singo sans la moindre intervention du VAR. Un nul qui permet à Monaco de conforter provisoirement sa première place tandis que Nantes ouvre enfin son compteur en Ligue 1.