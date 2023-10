Arnaqué par la LFP et CVC, Le Havre attaque en justice

Dans : Ligue 1.

L'accord entre CVC Capital Partners et la LFP n'en finit plus de faire grincer des dents en France. Si les observateurs doutent de son utilité, Le Havre se sent lui vraiment floué. Avec 1,5 million d'euros de revenus, le HAC n'est pas content et contre-attaque en justice.

L'accession en Ligue 1 est souvent synonyme de beaux profits pour les clubs de Ligue 2. Néanmoins, Le Havre n'a pas été heureux concernant tous les montants touchés. Si la prime de montée et les droits TV ont été satisfaisants, c'est une autre aide qui s'est révélée décevante. En effet, en 2022, la LFP s'est mis d'accord avec CVC Capital Partners pour lui céder 13% de ses revenus à vie contre un chèque de 1,5 milliard d'euros. Une aide salvatrice alors que les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont subi le Covid ainsi que le crash Mediapro. Mais, cette somme n'a pas été reversée à parts égales entre les différents clubs. Les grosses formations de l'élite ont touché les meilleures sommes alors que des clubs comme Le Havre font grise mine.

Le HAC s'attaque à l'accord sur le fond comme sur la forme

Le HAC n'a touché que 1,5 million d'euros de l'aide de CVC en tant que promu de Ligue 1. La somme aurait été plus élevée si le club normand était resté en Ligue 2. Furieux, le club du président Jean-Michel Roussier s'était adressé à la LFP pour modifier cette situation. Cela n'a pas donné de résultats alors le HAC a décidé d'assigner en justice la Ligue selon les informations de L'Equipe. « Le club doyen a envoyé deux assignations à la LFP en fin de semaine dernière. La première, sur le fond, remet en cause pour plusieurs motifs l'accord avec CVC. La seconde, en référé, demande la suspension du dispositif d'aide de CVC dont la dernière tranche doit être versée en 2024 au PSG, à l'OM, l'OL, Monaco, Lille, Rennes et Nice », écrit le quotidien sportif français.

Une attaque globale contre l'accord CVC-LFP. Le dossier sera étudié le 28 novembre prochain par le tribunal judiciaire de Paris. Le but pour le club havrais est évidemment de récupérer plus que le 1,5 million d'euros promis mais surtout de protester contre les disparités entre clubs français provoquées par l'accord. Une nouvelle épine financière dans les pieds de la LFP alors que les droits TV 2024-2029 ne sont pas encore attribués.