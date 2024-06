Paris 2024 ‍: Il exige l'annulation du tournoi olympique de foot

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

De plus en plus de clubs annoncent qu'ils ne laisseront pas à la disposition de Thierry Henry leurs joueurs pour le tournoi olympique de Paris 2024. Et c'est la même chose partout en Europe.

On l'a appris cette semaine, le PSG ne laissera pas Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola participer aux JO, tout comme Lille avec ses joueurs ou Rennes qui ne veut pas être le seul club à se faire dépouiller. Le sélectionneur de l'équipe de France olympique risque donc d'avoir un choix limité, dans la mesure où à l'étranger de nombreux clubs font le même choix. Les Jeux Olympiques paient le prix de ne pas être dans le calendrier de la FIFA, ce qui n'oblige donc pas les clubs à laisser leurs joueurs à la disposition des sélections. Alors, à moins de deux mois du début du tournoi olympique, certaines voix s'élèvent pour remettre en cause l'existence même de cette compétition qui se déroule tous les quatre ans. C'est le cas d'un journaliste de RMC qui milite pour la fin de la présence du football après les JO de Paris 2024.

Les JO de Paris, dernier tournoi olympique pour le foot ?

🗣💬 @ccessieux06 : "Je me demande s'il y aura assez de joueurs dans la liste de Thierry Henry pour les JO au rythme des renoncements... La FIFA et l'UEFA ne veulent pas des JO. Qu'on arrête ce cinéma et qu'il n'y ait plus de tournoi olympique." pic.twitter.com/vRvToohGyq — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) June 2, 2024

Dans les Grandes Gueules du Sport, Christophe Cessieux estime que l'organisation actuelle du football mondial n'est plus vraiment adaptée au rythme des JO. « J’ai l’impression qu’on va direct dans le mur et je me demande s’il y aura assez de joueurs pour composer la liste de Thierry Henry au rythme des renoncements et des prises de position des clubs qui se défaussent les uns après les autres. On est dans une sorte de cercle vicieux, des clubs comme le Real Madrid ont ouvert le bal en annonçant qu’aucun de leurs joueurs ne sera aux Jeux Olympiques. Petit à petit, les autres clubs y sont venus avec des bonnes raisons. Le Real a une tournée aux Etats-Unis, Lille jouera un tour préliminaire de Ligue des champions, toutes les raisons sont légitimes. Le problème, c'est que les JO ne sont pas une date FIFA et que le foot ne veut pas des Jeux Olympiques. Tant que ce problème de calendrier ne sera pas réglé, le foot n’aura pas le droit de cité. Le tournoi olympique est un caillou dans la chaussure de la FIFA et de l’UEFA, donc qu’on arrête ce cinéma et qu’il n’y ait plus tournoi de foot aux JO. On va avoir un tournoi sans aucun intérêt, si ce n’est pour essayer de remplir des stades », a lancé le journaliste.