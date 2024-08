JO 2024 ‍: Etats-Unis-Brésil pour le titre olympique féminin

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

La médaille d'or du tournoi olympique de football chez les femmes se jouera entre les Etats-Unis et le Brésil. En fin d'après-midi, les Américaines ont dominé l'Allemagne 1-0 après prolongation grâce à un but de renard de Sophia Smith. On attendait un duel avec l'Espagne mais les championnes du monde ont été dynamitées par le Brésil. La Seleçao a profité des nombreuses erreurs défensives espagnoles pour gagner 4-2. De quoi nourrir bien des regrets dans les rangs français puisque le Brésil avait dominé la France en quart de finale contre le cours du jeu. La finale se jouera samedi sur la pelouse du Parc des Princes.