JO 2024 ‍: La parade des champions ce samedi à Paris, sur un air de France 98

Par Alexis Rose

Quelques jours après la fin des Jeux paralympiques de Paris, les JO 2024 vont se terminer avec « la parade des champions » qui sentira les bons souvenirs de France 98.

Encore une dernière cérémonie pour la route et la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques de Paris 2024 sera officiellement refermée. Ce samedi, un peu moins d’une semaine après la fin des Jeux paralympiques, « la parade des champions » se tiendra dans Paris pour fêter tous les acteurs de ces JO. Après avoir mis en avant les volontaires puis les personnes qui ont œuvré pour la réussite des Jeux, les athlètes olympiques et paralympiques seront à l’honneur à la fin d’un défilé de 10 000 personnes sur les Champs-Élysées et la Place de l’Étoile. À partir de 14 heures et jusqu’à tard dans la nuit, ce sont plus de 70 000 spectateurs qui pourront assister à ce spectacle gratuit mais pour lequel il fallait réserver un titre d’accès. Et la fête sera forcément belle.

Les exploits projetés sur l’Arc de Triomphe

Entre 16 heures et 18 heures, 182 athlètes olympiques, dont 104 médaillés comme Léon Marchand ou les frères Lebrun, et 137 athlètes paralympiques avanceront, à pied et non pas dans un bus, de Georges V à la place de l’Étoile au milieu du public. Une cérémonie protocolaire aura ensuite lieu avec une remise des décorations de la légion d’honneur et de l’ordre national du mérite par le président de la République Emmanuel Macron. Celle-ci sera effectuée sur une grande scène en forme d’anneau autour de l’Arc de Triomphe aux yeux des Français, et non pas dans l'intimité de l’Élysée comme cela est souvent le cas.

Les sportifs, les hommes politiques et les spectateurs profiteront aussi de ce moment pour revoir des images des différents exploits olympiques sur les deux faces de l’Arc de Triomphe, « ce qui rappellera des souvenirs à ceux qui avaient investi les lieux le 12 juillet 1998, après le premier sacre des Bleus à la Coupe du monde de football ». Enfin, la dernière journée des JO 2024 de Paris se poursuivra avec un concert à partir de 21 heures avec au programme un best-off des meilleurs moments des cérémonies d’ouverture et de clôture. Une manière de finir cet été 2024 en beauté avant de définitivement tourner cette si belle page des Jeux Olympiques.