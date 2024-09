France-Argentine en finale, le Cécifoot dit non aux sifflets

Dans : JO 2024.

Dans un curieux hasard, la finale du tournoi des Jeux Paralympiques de Paris opposera la France à l'Argentine. Mais cette fois, la rivalité restera saine, y compris dans les tribunes.

Ce samedi soir, à partir de 20 heures, l'équipe de France de cécifoot tentera de décrocher la médaille d'or du tournoi paralympique. Mais face à eux, les Bleus auront une formation argentine qui vient de rentrer dans l'histoire de ce sport en éliminant le Brésil en demi-finale, les Brésiliens étant invaincus dans cette compétition avec cinq médailles d'or consécutives. Autrement dit, la finale opposera la France à l'Argentine devant 11.000 spectateurs entièrement acquis à la cause des tricolores.

Le cécifoot s'offre une finale France-Argentine

Quand on se souvient que lors des récents Jeux Olympiques de Paris les athlètes argentins étaient sifflés, certains craignent que ce dernier grands rendez-vous des Jeux Paralympiques soient gâchés par le comportement des supporters français en souvenir du Mondial 2022 et des célébrations argentines, suivi il y a quelques mois d'un chant raciste visant les joueurs de Didier Deschamps. Mais du côté de l'équipe de France de cécifoot, on n'a aucune crainte et on est même prêt à intervenir si l'attitude du public n'est pas à la hauteur.

Le calme avant la tempête !!

Se confiant dans Le Parisien, Charly Weber, animateur sur RFM et speaker officiel du tournoi de cécifoot, prévient qu'il ne laissera pas faire ceux qui seraient tentés de conspuer l'équipe d'Argentine durant cette finale. « Ce n’est pas l’esprit des Jeux !. C’est déjà arrivé sur des fautes, et on a immédiatement coupé les sifflets. Ce n’est pas notre façon de voir ce sport », prévient Charly Weber. Coach de l'équipe de France de cécifoot, Toussaint Akpweh ne croit pas non plus à de tels débordements : « le public ne sifflera pas l’Argentine, mais aura à cœur de nous encourager. S’il y a une bronca, alors je pourrai exprimer au public ma volonté de convivialité et d’équité. »