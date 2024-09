La grosse émotion de Griezmann

Dans : JO 2024.

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann a fait le show pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 en annonçant aux internautes de X chaque médaille française. Son hashtag #AlerteMédaille a notamment fait sensation auprès du réseau social.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont terminés depuis quelques jours mais la plupart des observateurs s'accorde à dire qu'ils auront été une très grande réussite pour la capitale et la France. Les athlètes français auront en plus fait une belle moisson de médailles. L'occasion pour Antoine Griezmann de tous les soutenir, peu importe la notoriété de leur sport, en annonçant leur breloque au moyen de X et d'un hashtag #AlerteMédaille. De quoi beaucoup plaire au réseau social, qui a dévoilé ces dernières heures le bilan de tous les posts de Griezmann avec son hashtag : « Depuis son lancement le 31 juillet 2024, le hashtag #AlerteMédaille de Antoine Griezmann avec l’émoji à son effigie a récolté 102 millions d’impressions, plus 5 millions de likes et il s’est imposé pendant 2 semaines consécutives parmi les Trending Topics les plus discutés en France ». De quoi faire réagir le principal concerné.

Griezmann et les JO 2024, il ne pourra jamais oublier

Sur son compte personnel, le champion du monde 2018 a en effet fait part de sa vive émotion suite à l'aventure vécue cet été : « Les Jeux olympiques, c’est fini… mais qu’est-ce qu’on aura kiffé. Merci à tous de m’avoir suivi durant tous les jeux notamment en utilisant le tag #AlerteMedaille ». A noter que pendant les JO, Emmanuel Macron en personne avait incité les fans et téléspectateurs à suivre l'actualité des Bleus et de leurs médailles en suivant le compte d'Antoine Griezmann. Un Antoine Griezmann qui sera aux prises avec Leipzig jeudi soir en Ligue des champions sous les couleurs de l'Atlético Madrid. Un premier choc pour des Madrilènes qui se sont considérablement renforcés lors du marché des transferts.