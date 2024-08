Elle se fait virer des JO, Neymar craque pour elle

Dans : JO 2024.

Par Adrien Guyot

Écarté des terrains depuis près d’un an, Neymar continue cependant à faire parler de lui en dehors des terrains. La nageuse Luana Alonso a confirmé que le Brésilien l’avait contactée en message privé sur les réseaux sociaux.

Depuis un an, Neymar ne trouve plus son bonheur sur les terrains de football. Victime d’une rupture du ligament croisé et du ménisque du genou gauche en octobre 2023 avec sa sélection du Brésil, le joueur d’Al-Hilal est depuis en rééducation et espère revenir le plus vite possible, lui qui a manqué la dernière Copa America avec la Seleçao. A 32 ans, la carrière de l’ancien catalan semble doucement mais sûrement se rapprocher de son déclin, lui qui n’a disputé que cinq rencontres en Arabie Saoudite avant de se blesser gravement. Depuis, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne (79 buts en 128 sélections) fait surtout parler de lui pour ses expériences amoureuses. La dernière en date ? Une nageuse présente aux Jeux Olympiques qui a confirmé que Neymar lui avait envoyé un message privé sur les réseaux sociaux.

Neymar fond pour Luana Alonso, exclue des JO

‘Inappropriate’ Olympic swimmer Luana Alonso claims soccer phenom Neymar once slid in her DMs https://t.co/oZIDZ4Ib3q pic.twitter.com/cS4mzkLWbR — New York Post (@nypost) August 8, 2024

Luana Alonso est une nageuse paraguayenne qui s’est illustrée pour avoir été exclue du village olympique alors qu’elle participait aux JO de Paris. La décision a été actée le 8 août dernier, en raison d’un comportement inapproprié perturbant la préparation d’autres athlètes. Agée de 20 ans, elle a néanmoins confirmé que la star brésilienne lui avait envoyé un DM sur les réseaux sociaux même si la principale intéressée n’a pas voulu dévoiler le contenu de ce message dans le détail : « Il m’a contactée en privé, c’est tout ce que je peux dire. Le message reste dans la catégorie des messages non lus. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l’instant», a-t-elle rétorqué. Après son élimination aux Jeux Olympiques et son exclusion qui a suivi, Alonso a annoncé qu’elle prenait sa retraite sportive. Le suspense reste total concernant la teneur du message de Neymar, qui est devenu papa pour la deuxième fois il y a quelques mois seulement.