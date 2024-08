JO 2024 ‍: Le PSG accusé d'avoir trahi la France par un journaliste

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

L'équipe de France a été battue par l'Espagne vendredi lors de la finale du tournoi olympique de football. Et l'absence de plusieurs joueurs est désormais pointé du doigt.

L'histoire était belle, mais il n'empêche qu'elle s'est finie tristement puisque finalement l'Espagne est venue à bout (5-3) de l'équipe de Thierry Henry, laquelle était en quête d'une médaille d'or, trois ans après la déplorable sortie de route lors des JO de Tokyo. Après ce fiasco, la FFF s'était engagée à pouvoir avoir la meilleure équipe possible pour les Jeux Olympique de Paris, mais encore une fois plusieurs clubs ont tout simplement refusé la présence de leurs joueurs pour cette épreuve, comme la FIFA le permet. Si cela peut éventuellement se comprendre, il est tout de même plus compliqué d'admettre qu'un même club autorise certains de ses joueurs étrangers disputer les JO de Paris, et pas ses joueurs français. Journaliste de longue date à l'Equipe, Erik Bielderman estime que le Paris Saint-Germain doit être à blâmer sur ce sujet.

Le PSG a donné le mauvais exemple pour les JO à Paris

Donc le foot français et en particulier le PSG (mais pas que) laissent Akimi jouer pour le 🇲🇦 , Tenas pour l’Espagne 🇪🇸 mais interdisent à Barcola et Zaïre -Emery de jouer pour la 🇫🇷.

Et ne me parlez pas de l’Euro… Lopez et Baena y étaient ! 🥇🥇



Nous sommes ridicules ! https://t.co/LMYTZ0aCCp — erik bielderman 🐦 (@erikbielderman) August 10, 2024

Le Parisien Saint-Germain a en effet gardé au chaud Bradley Barcola et Warren Zaire-Emery plutôt que de les laisser à la disposition de Thierry Henry, alors que deux autres joueurs ont eu l'occasion de disputer les Jeux Olympiques de Paris et d'y briller. Tout cela pour une épreuve se disputant dans la capitale. « Et encore merci aux clubs français qui ont empêché leurs - de 213 ans de venir renforcer cette équipe de France olympique. Donc le foot français et en particulier le PSG (mais pas que) laiss Hakimi jouer pour le Maroc , Tenas pour l’Espagne mais interdisent à Barcola et Zaïre -Emery de jouer pour la France. Et ne me parlez pas de l’Euro… Lopez et Baena y étaient ! Nous sommes ridicules ! », a fait remarquer notre confrère qui espère que la France va enfin s'inspirer de l'Espagne, pays dont l'armoire à trophée s'est remplie de manière incroyable dans toutes les catégories ces dernières années.