Le football aux JO c'est fini, il a trouvé mieux

Dans : JO 2024.

Par Adrien Guyot

Ces dernières heures, la France a vu son rêve de remporter la Coupe du Monde de futsal prendre fin en demi-finales. L’occasion d’entamer une réflexion sur la possibilité de remplacer le football aux Jeux Olympiques par le Futsal.

L'Équipe de France de Futsal était proche du graal, mais finalement les Bleus ne repartiront pas d’Ouzbékistan sur la plus haute marche du podium de la Coupe du Monde. Éliminée de justesse dans le dernier carré par l’Argentine (2-3), la délégation tricolore jouera pour terminer à la troisième place de la compétition et pour ce faire, il faudra dominer l’Ukraine, qui est tombée contre le Brésil. Une mise en lumière pour cette discipline, puisque les matchs de la France étaient disponibles gratuitement sur la chaîne l’Équipe. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur les ondes de RMC, Fred Weis estime que le Futsal mérite une plus grande reconnaissance et qu’il devrait même remplacer l’épreuve de football pendant les Jeux Olympiques.

Pour Fred Weis, le Futsal aux JO est une bonne idée

🎙 "C'est plus rapide, plus vif...On découvre de nouvelles personnes, une nouvelle discipline...C'est juste parfait."



Pour @Bigfredstyle, remplacer le football par le fustal aux Jeux Olympiques serait une bonne idée. pic.twitter.com/0owwRCQ8KC — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) October 6, 2024

Le consultant beIN Sports, RMC et Eurosport l’affirme, il y a plus d’un avantage à voir le Futsal aux JO plutôt que le football : «Il n’y a aucun intérêt à voir le football aux Jeux Olympiques. Ce n’est pas dans le calendrier FIFA, tu n’es pas obligé d’amener tes titulaires. Ce sont les joueurs de moins de 23 ans qui jouent, j’ai envie de dire que le niveau est assez quelconque. Au futsal, c’est plus rapide, c’est plus vif. On découvre de nouveaux sportifs, les gens découvrent une nouvelle discipline. C’est juste parfait. Certains pourront dire par rapport au basket qu’on a fait le 3x3. Le basket est moins puissant. Il y a de la place pour les deux, mais pas pour le foot. Le foot prend tellement de poids en France que l’on n’a pas besoin des Jeux Olympiques. Autant que le Futsal ait sa propre compétition. Le football est un sport majeur qui draine du monde», a-t-il évoqué. En attendant une possible évolution à ce niveau, les Bleus visent le bronze contre l’Ukraine en Coupe du Monde, ce qui représente déjà une belle évolution pour le futsal français.