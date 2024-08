Thierry Henry n'est pas trop triste malgré la défaite en finale

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Le sélectionneur de l'équipe de France olympique rêvait probablement d'une victoire en finale face à l'Espagne, mais malgré la défaite, Thierry Henry se réjouit de voir ses joueurs repartir avec la médaille d'argent des JO de Paris.

Au micro de France 2, Thierry Henry était forcément de la défaite de sa formation (5-3) face à une très solide équipe d'Espagne, mais il ne tombait pas non plus dans la déprime. « On s'est battus jusqu'à la fin, on a eu des moments de flottement qui nous coutent cher, le 4e but aussi sur une erreur d'inattention. C'est une finale de fou, à l'arrivée, on est médaillés mais pas champions, mais on ne peut rien dire à cette équipe. Sur le moment, j'ai du mal à réaliser, mais c'est quand même une belle histoire », a confié le sélectionneur de l'équipe de France olympique. Reste à savoir si Thierry Henry restera à son poste, plusieurs sélections nationales, dont les USA, ayant un réel intérêt pour le champion du monde 98.