JO 2024 ‍: L'Espagne sort le Maroc et attend la France ou l'Egypte en finale ‍!

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

1/2 finale du tournoi olympique - Paris 2024

Stade Vélodrome - Marseille

Espagne bat Maroc : 2 à 1

Buts : Rahimi (37e sp) pour le Maroc; Lopez (66e), Sanchez (85e) pour l'Espagne

Dans une demi-finale du tournoi de football des Jeux Olympiques très tendue entre l'Espagne et le Maroc, ce sont finalement les joueurs de Santiago Denia qui se sont imposés et joueront pour la médaille d'or contre la France ou l'Egypte vendredi prochain au Parc des Princes. Pourtant, ce sont les Marocains qui prenaient le match à leur compte et ouvraient logiquement le score sur un penalty transformé par Rahimi (0-1, 37e).

Hakimi et ses coéquipiers avaient plusieurs fois l'occasion de doubler le score, mais après la pause l'Espagne égalisait d'abord par Lopez (1-1, 66e), avant qu'en toute fin de match Sanchez qualifie les siens d'une superbe tir croisé qui ne laissant aucune chance à Munir (2-2, 85e). Vainqueur de l'Euro 2024 il y a quelques semaines, l'Espagne peut décrocher le titre olympique.