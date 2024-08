JO 2024 ‍: La France jouera l'or en finale contre l'Espagne ‍!

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

1/2 finale des JO Paris 2024

Groupama Stadium

France bat Égypte : 3 à 1

Buts : Mateta (83e, 99e), Olise (108e) pour la France; Saber (62e) pour l'Egypte

Expulsion : Fayed (Egypte) à la 92e

La France disputera vendredi soir au Parc des Princes la finale des Jeux Olympiques après sa victoire 3-1 après prolongation face à l'Egypte. 40 ans après le succès lors des JO de Los Angeles, les Tricolores peuvent remporter le titre olympique.

L'équipe de France le savait, après avoir éliminé l'Argentine en quart de finale, tout le monde attendait des Bleus qu'ils aillent au bout et se placent sur la route de l'Espagne, qualifié quelques heures avant après avoir battu le Maroc (2-1). La formation de Thierry Henry se montrait dominatrice face à l'Egypte, mais ce sont pourtant les Pharaons qui ouvraient le score à la surprise générale à l'heure de jeu grâce à Saber (0-1, 62e). Au bord du précipice, la France pressait de plus en plus, mais les Égyptiens, bien aidés par les poteaux, tenaient tant bien que mal le choc face aux assauts tricolores.

Mais finalement, alors que l'on était entré dans les dix dernières minutes, sur un service parfait d'Olise, Mateta, encore lui, égalisait (1-1, 83e) et relançait le suspense. Décidés à faire la différence avant la prolongation, les joueurs français continuaient leur pressing. A l'ultime minute, la VAR appelait l'arbitre pour une main dans la surface d'un joueur égyptien, l'arbitre ne sifflait pas penalty, estimant que le Badé avait commis une faute avant cette main.

La prolongation débutait par un nouveau fait de jeu, puisque Fayed était expulsé après un deuxième carton jaune consécutif à une faute grossière sur Doué (92e). La France poussait de plus en plus fort, et c'est encore une fois l'attaquant de Crystal Palace qui délivrait les Bleus, sa reprise de la tête, sur une remise de Sildillia (2-1, 99e), ne laissant aucune chance au portier égyptien. Pour Mateta il s'agissait là de son quatrième but depuis le début du tournoi olympique, et probablement le plus important puisqu'il envoyait à cet instant du match la France en finale des JO, vendredi prochain au Parc des Princes contre l'Espagne.

Le suspense allait définitivement se terminer lorsque Olise héritait du ballon en pleine surface et trompait Alaa (3-1, 108e). Le Groupama Stadium, pas totalement plein, pouvait commencer à fêter cette qualification des Français pour une finale où la formation de Thierry Henry aura l'occasion de décrocher l'or quarante ans après le succès des joueurs d'Henry Michel lors des JO de Los Angeles. Pour cela, il faudra dominer l'Espagne qui de son côté peut signer un doublé Euro-JO.