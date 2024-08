France vs Argentine, un nouveau round est annoncé

Dans : JO 2024.

Par Adrien Guyot

Après le quart de finale des Jeux Olympiques entre la France et l’Argentine, une bagarre a éclaté entre les joueurs des deux équipes. Ce qui a provoqué une réaction de Cédric Doumbé, qui va être à son tour défié par un combattant argentin.

L'Équipe de France olympique est en finale de son tournoi ! Non sans mal, car même si les Bleuets de Thierry Henry ont remporté tous leurs matchs jusqu’à présent, ils ont dû s’employer en demies contre une vaillante équipe égyptienne mais même avant cela, les Français sont venus à bout de l’Argentine à Bordeaux (1-0), dans une rencontre qui a vu une échauffourée entre les deux formations éclater au coup de sifflet final. On le sait, les relations entre les deux nations sont tendues depuis la finale de la Coupe du Monde 2022, et les supporters de l’Albiceleste avaient entonné un chant à caractère raciste contre les joueurs français. Les Bleus ont pris leur revanche sur le terrain mais cette rivalité a pris une ampleur inattendue. En tout cas, elle dépasse le simple cadre du football et a fait réagir Cédric Doumbé, le combattant MMA français.

Doumbé va défier un combattant argentin !

Jcrois je vais me faire un argentin en combat sans gant. pic.twitter.com/gQ0dcTKLbM — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) August 3, 2024

Quelques minutes après la rencontre du quart de finale, le Français a publié un court message sur ses réseaux sociaux, notamment pour un joueur en particulier : «Otamendi, je crois que tu as besoin d’une discussion en privé», avait-il écrit. Des propos qui ont fait réagir en Amérique du Sud, notamment Franco Tenaglia, un combattant spécialisé dans le combat à mains nues, qui lui a répondu sur Instagram : «On va parler avec les poings». Quelques heures après, Doumbé a affiché sa réponse sur X : «Tu ne veux pas de cette fumée, je le jure ! Je ne suis pas comme les Argentins, je vais te faire pleurer et me supplier. N’essuie pas ça». Une réponse qui lui a valu de nombreux commentaires racistes sur son compte Instagram. Quoi qu’il en soit, la rivalité entre la France et l’Argentine a pris encore plus d’ampleur et ne se joue plus uniquement que sur le rectangle vert, même si les promesses de règlements de compte entre Français et Argentins ne permettent pas d'élever le débat et de passer à autre chose.