Osimhen oublie le PSG devant l'argent des Saoudiens

Obsédé par le PSG depuis le début du mercato, Victor Osimhen commence à comprendre que le club de la capitale ne le recrutera pas. Le buteur nigérian a ainsi ouvert la porte à un départ en Arabie Saoudite.

Ecarté par Antonio Conte à Naples en attendant son départ, Victor Osimhen n’a plus que quelques jours pour trouver un nouveau club. Depuis le début du mercato, l’international nigérian joue la montre en espérant rejoindre le Paris Saint-Germain, avec qui il a trouvé un accord au début de l’été. Mais depuis, Luis Campos et Luis Enrique traînent des pieds et la tendance très forte du moment est à un statu-quo de l’effectif au PSG, tout du moins en attaque. Luis Enrique est satisfait des joueurs à sa disposition et n’est pas favorable à la venue de l’ancien buteur de Charleroi et du LOSC.

Une tuile pour Victor Osimhen, qui ne croule pas sous les offres malgré ses 65 buts en 4 saisons en Série A. Destination qu’il n’envisageait pas du tout il y a encore quelques jours, l’Arabie Saoudite pourrait finalement faire le très gros coup dans le dossier Victor Osimhen si l’on se fie aux informations de Gianluca Di Marzio. A en croire le journaliste italien, le buteur masqué du Napoli est désormais ouvert à un départ Al-Ahli, qui le courtise sans relâche depuis de longs mois. Ces dernières heures, le joueur a envoyé un signal favorable au club de Saudi Pro League pour la première fois après que les dirigeants saoudiens aient revu à la hausse leur proposition salariale.

Osimhen ouvre la porte à Al-Ahli

De son côté, Naples est d’accord avec Al-Ahli depuis plus de deux jours et l’annonce d’un deal conclu aux alentours de 65 ME hors-bonus, une somme bien inférieure à celle qui était réclamée au Paris Saint-Germain pour boucler l’opération. Reste maintenant à voir si Victor Osimhen donnera son feu vert définitif au club saoudien. Car même s’il envisage désormais cette destination, il est fort probable que l’attaquant napolitain de 25 ans joue la montre et décide d’attendre le dernier moment pour s’envoler en Arabie saoudite, au cas où un club anglais tel que Chelsea ou Arsenal se manifeste au dernier moment pour un « panic-buy », spécialité du 31 août en Premier League.