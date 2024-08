Angleterre, Algérie ou Nigeria, Michael Olise préfère la France

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Connu des amateurs de Premier League, Michael Olise s'est révélé aux yeux du grand public à l'occasion des Jeux Olympiques avec l'équipe de France. De quoi faire le bonheur de Thierry Henry, qui rappelle que son joueur avait le choix.

Transféré avant le tournoi olympique de Crystal Palace au Bayern Munich, c'est l'esprit tranquille que Michael Olise a entamé les JO de Paris. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour comprendre que l'ailier droit allait énormément à la sélection tricolore qui visera l'or olympique ce vendredi soir contre l'Espagne (18h). Pourtant, né à Londres d'un père nigérian et d'une mère franco-algérienne, Michael Olise pouvait choisir entre quatre pays. Cependant l'Angleterre lui a longtemps tourné le dos, et cela a fini de convaincre que seul le maillot français était important pour celui qui a toujours été fan de Nicolas Anelka et Didier Drogba. Pour Thierry Henry, cette décision du joueur de 22 ans est une vraie bénédiction pour le football français.

Michael Olise aime la France, il n'a pas hésité

Juste avant la finale contre l'Espagne, le sélectionneur des Epoirs français n'a pas masqué son plaisir d'avoir un tel joueur sous ses ordres. « Cette envie d'avoir voulu jouer pour l'équipe de France, j'en ai des frissons rien qu’en en parlant. Quand il nous a montré ce désir, on était pourtant en plein doute sur le fait que son club le libère pour les JO. Mais il a préféré jouer avec la France plutôt qu'avec l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que c'est son rêve et qu'à un moment, quand quelqu'un a un rêve, vous pouvez lui mettre n'importe quoi devant les yeux, il va y arriver. Il a d'énormes qualités et vous n'avez encore rien vu, ce n'est que le début, je l'espère pour lui. Ça n'arrive pas souvent d'avoir des joueurs comme ça », a confié un Thierry Henry, visiblement touché par ce choix fort fait Michael Olise. Ce dernier pourrait être récompensé ce vendredi soir par une belle médaille d'or.