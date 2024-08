JO 2024 ‍: Marseille à fond pour le Maroc, l'Espagne en danger

Dans : JO 2024.

Par Corentin Facy

Ce lundi soir, nous connaîtrons l’affiche de la finale du football aux JO 2024 puisque la France défie l’Egypte tandis que plus tôt dans la journée, le Maroc et l’Espagne se seront affrontés.

Ce lundi soir à 21 heures, l’Equipe de France accueille l’Egypte au Groupama Stadium de Lyon. Une affiche très attendue puisque l’équipe de Thierry Henry a l’occasion de se qualifier pour la finale des JO 2024 en France. Les Bleuets sont largement favoris de cette rencontre, quelques jours après avoir éliminé l’un des prétendants à la victoire finale, à savoir l’Argentine. En cas de qualification, les partenaires d’Alexandre Lacazette retrouveront un gros morceau. Et pour cause, dans l’autre demi-finale, le Maroc jouera contre l’Espagne.

Marseille derrière le Maroc face à l'Espagne

Et les Lions de l’Atlas seront quasiment à domicile pour cette rencontre face à la Roja au stade Vélodrome de Marseille. L’enceinte de l’Olympique de Marseille fait d’ailleurs l’objet d’un article dans les colonnes du journal AS et l’ambiance très hostile qui attend l’équipe espagnole est décrite comme un élément important avant cette rencontre qui promet un grand spectacle au vu du jeu proposé par les deux équipes depuis le début de la compétition. « Les joueurs espagnols doivent être prêts à affronter un environnement hostile au Vélodrome, où un afflux important de supporters marocains est attendu » écrit le journal espagnol dans ses colonnes avant de poursuivre.

« La communauté marocaine est la deuxième plus importante à Marseille après la communauté algérienne. Si dans le reste des stades depuis le début des JO, le Maroc semblait déjà être l'équipe hôte, à Marseille les joueurs de Santi Denia doivent être conscients qu'ils joueront comme s'ils étaient à Casablanca » conclut le journal AS. Un Stade Vélodrome à 100 % conquis à la cause des joueurs marocains, c’est assurément ce qui attend l’équipe espagnole ce lundi soir à Marseille. Reste maintenant à voir si les coéquipiers d’Achraf Hakimi sauront en tirer profit comme il se doit afin d’arracher leur qualification face à l’Espagne de Pau Cubarsi et de Firmin Lopez. Le spectacle s’annonce en tout cas total à 18 heures dans l’enceinte du boulevard Michelet.