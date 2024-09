Paris 2024 ‍: La France bat l'Argentine et décroche l'or en Cécifoot

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Après une rencontre haletante qui s'est jouée aux tirs au but, l'équipe de France a battu l'Argentine en finale du tournoi de cécifoot des Jeux Paralympiques de Paris (1-1, 3 tab à 2).

Pour la première fois de l'histoire de ce sport, la médaille d'or n'est pas gagnée par le Brésil, que les Argentins, champions du monde en titre, avaient éliminé en demi-finale. A noter que c'est Frédéric Villeroux qui a marqué le seul but français dans cette finale et que c'est lui qui a marqué le tir au but victorieux.