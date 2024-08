JO 2024 ‍: L'Espagne détruit le rêve en or de la France

Dans : JO 2024.

Finale des JO Paris 2024

Parc des Princes

Espagne bat France : 5 à 3 après prolongation

Buts : Millot (11e), Akliouche (79e), Mateta (90e+3) pour la France; Lopez (18e, 25e), Baena (28e), Camello (100e, 120+1) pour l'Espagne

Dans une finale haletante, l'équipe de France a cédé face à l'Espagne (5-3) après prolongation, malgré une remontada. La formation de Thierry Henry se contentera de l'argent.

Il y avait une ambiance des grands soirs ce vendredi au Parc des Princes à l'occasion de la finale du tournoi olympique de football entre la France et l'Espagne. Quelques semaines après l'élimination des Bleus de Didier Deschamps par la Roja lors de l'Euro, Thierry Henry avait l'occasion de venger la France. Et cela commençait bien pour les Tricolores, puisque Millot ouvrait le score d'une frappe qui trompait un Tenas très mal inspiré (1-0, 11e). Les Bleus étaient dominateurs, mais c'est un ouragan espagnol qui s'abattait alors sur le stade parisien. En dix minutes, Lopez (18e et 25e) et Baena (28e) mettaient l'Espagne devant au score (1-3). Après ce coup de massue, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers avaient du mal à retrouver leurs esprits.

L'Espagne met KO la France en 10 minutes, mais...

Mais alors que l'on voyait mal comment la médaille d'or pourrait échapper aux visiteurs, Akliouche réduisait le score et relançait le suspense (2-3, 79e). Et après usage de la VAR, l'arbitre accordait un penalty à la France à l'entame du temps additionnel, lequel était transformé par Mateta (3-3, 90e+3). Avant d'en arriver à la prolongation, le Parc des Princes était parcouru par un dernier frisson lorsque Turrientes trouvait la transversale de Restes (90e+6). L'espoir changeait subitement de camp.

Direction les prolongations !

Le public avait donc droit à 30 minutes de bonheur, et de suspense, en plus. Mais cette fois l'Espagne allait vite remettre les pendules à l'heure, faisant d'abord la différence par Camello (100e), le joueur du Rayo Vallecano doublant la mise à la dernière minute (3-5, 120e+1). Un résultat finalement logique pour une équipe d'Espagne qui confirme le succès obtenu par les grands lors de l'Euro 2024.