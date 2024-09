Eric Di Meco plaque Antoine Dupont

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

Eric Di Meco est connu pour son franc-parler qu'il met à contribution depuis plusieurs années sur RMC. Néanmoins, l'ancien défenseur de l'OM ne se limite pas au foot puisque sa nouvelle cible est Antoine Dupont.

Quand Eric Di Meco s'exprime sur RMC, on écoute et on savoure. L'ancien défenseur de l'OM n'a pas manqué sa reconversion dans les médias, devenant l'un des consultants les plus écoutés de France. S'il sait donner un avis pertinent sur le football, il ne se limite pas au ballon rond. C'est d'autant plus le cas qu'il participe au Super Moscato Show où le ballon ovale titille son homologue rond. Jamais à court de coups de gueule sur le rugby non plus, Eric Di Meco a critiqué la présence d'Antoine Dupont aux derniers Jeux Olympiques de Paris.

Dupont a humilié le rugby à 7, Di Meco n'aime pas

Le demi de mêlée du XV de France a été sélectionné dans l'équipe de France de rugby à 7. Une performance mémorable puisqu'il a guidé les Bleus vers la médaille d'or, la première dans ce sport. Il avait pourtant un statut de joker de luxe, ce qui ne l'a pas empêché de changer le cours de la finale. Contre les Fidji, il avait marqué deux essais et offert un troisième à un partenaire. Tout cela a été réalisé en une seule mi-temps. De quoi enthousiasmer les supporters français mais rendre furieux Eric Di Meco.

« Ce qui s’est passé avec Dupont est catastrophique pour le rugby à 7. Le meilleur joueur du monde joue trois minutes par match et traverse le stade. Ça veut dire que les joueurs de rugby 7, ce sont des joueurs de troisième division. C’est une image terrible ! », a t-il lâché sur RMC. Une vision que ne partageront pas les fans de rugby, lesquels préféreront sans doute insister sur le talent hors-norme d'Antoine Dupont.