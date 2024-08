JO 2024 ‍: Michael Olise choque une star de l'Euro

Dans : JO 2024.

Par Adrien Guyot

Suite à la qualification de l'Équipe de France olympique pour la finale de ses Jeux à domicile, le prodige du football allemand Jamal Musiala fond pour l’un des joueurs tricolores qu’il retrouvera également avec son club dans les prochaines semaines.

Thierry Henry et les Bleuets ont déjà rempli un objectif dans ces Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, dans un Groupama Stadium en fête, la France a renversé l’Egypte en demi-finales (3-1 a.p.) avec un doublé de Jean Philippe Mateta et une réalisation de Michael Olise, en grande forme dans ce tournoi, pour venir clôturer le spectacle. 40 ans après, l'Équipe de France disputera le match pour la médaille d’or et affrontera l’Espagne au Parc des Princes ce vendredi, espérant imiter ses glorieux aînés de 1984. En attendant, la France est assurée d’obtenir une nouvelle médaille pour la délégation tricolore, qui vient ajouter encore un peu de poids dans une quinzaine très réussie pour la France à ce niveau. Pépite du football allemand et acteur majeur du parcours de la Mannschaft pendant l’Euro, Jamal Musiala a dit tout le bien qu’il pensait d’un des joueurs actuellement présents aux JO, et il s’agit de Michael Olise.

Musiala est complètement fan de Michael Olise

Jamal Musiala quand on lui demande s’il a hâte de jouer avec Michael Olise :



"Oui, c’est un bon joueur. Je ne l’ai plus vu depuis plusieurs années, on jouait ensemble en équipes de jeunes à Chelsea donc ce sera bien de lui parler de nouveau. Il a beaucoup de qualités et réalise… pic.twitter.com/pggRNvefrl — Media Bayern France (@MediaBayernFR) August 5, 2024

Les deux joueurs se connaissent depuis plusieurs années et vont jouer dans le même club puisque le très courtisé Olise a quitté Crystal Palace pour s’engager avec le Bayern Munich : « C’est un grand joueur. Je ne l’ai pas vu depuis des années. Nous jouions ensemble à Chelsea quand nous étions jeunes, donc ce sera cool de lui parler à nouveau et de voir à quoi ressemble sa vie ces dernières années depuis que nous avons emprunté des chemins différents. Il a beaucoup de qualité et se porte très bien aux Jeux Olympiques», a-t-il notamment développé dans un entretien pour l’Abendzietnug, un média allemand. Particulièrement en vue et dans une forme olympique dans ce tournoi, Olise a déjà inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives au cours d’une compétition où la France se battra pour la médaille d’or. Leur complicité et leur association dans le secteur de la formation bavaroise peuvent faire des ravages l’an prochain, tandis que le Bayern espère se rattraper une première saison sans trophée depuis plus de dix ans.