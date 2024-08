Roi de l'Olympe, l'Espagne est le cannibale du football

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

Après l'Euro 2024, l'Equipe de France a subi la loi de l'Espagne aux JO 2024. Mais, la France est loin d'être la seule victime de la Roja en ce moment. Chez les hommes comme chez les femmes, l'Espagne réalise une véritable razzia.

Et à la fin, c'est... l'Espagne qui gagne. La célèbre phrase de Gary Lineker sur la domination allemande en sélection mérite une petite mise à jour. Les Espagnols sont irrésistibles cet été, ayant réalisé un doublé Euro-JO tant convoité par les Français notamment. Deux succès qui ne sont qu'une goutte d'eau dans l'ultra-domination de l'Espagne sur le football mondial. Hommes, femmes, équipes de jeunes : depuis deux ans, personne n'arrive à la cheville de la Roja dans les compétitions internationales.

L’Espagne écrase toute concurrence à tous les étages sur toutes les dernières compétitions. 🇪🇸😱



🥇 Jeux Olympiques H

🏆 EURO 2024 H

🏆 EURO U19 2024 H

🏆 Ligue des Nations 2024 H

🏆 Ligue des Nations 2024 F

🏆 Champions League 2024 H

🏆 Champions League 2024 F

🏆 Coupe du Monde… pic.twitter.com/mQBPRoFAY5 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 9, 2024

Chez les A, l'Espagne a gagné l'Euro 2024, les JO 2024 mais aussi la Ligue des Nations 2023. En plus, le Real Madrid a remporté la dernière Ligue des champions en club. Chez les dames, la nation ibérique a mis la main sur la coupe du monde 2023 en Australie, la Ligue des Nations féminine en 2024 et la Ligue des champions avec le Barça. Il faut rajouter à cela, le récent succès des jeunes U19 lors de l'Euro en Irlande du Nord contre l'Equipe de France. Avec les victoires U20 et U17 hommes comme femmes, l'Espagne a remporté pas moins de 14 titres majeurs sur les 2 dernières années ! Au vu de la jeunesse de ses effectifs, l'Espagne risque de faire souffrir les autres nations pendant encore un moment.