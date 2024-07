Audience TV ‍: La céméronie d'ouverture battue par France-Argentine ‍!

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Diffusée vendredi soir, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a réalisé un énorme score d'audience sur France 2. Mais le record de France-Argentine n'a pas été battu.

Les JO 2024 ont été officiellement ouvert vendredi lorsque peu après 23h heures, Marie-José Pérec et Teddy Riner ont allumé la vasque olympique, point final d'une cérémonie d'ouverture qui a suscité un énorme intérêt. Sous le déluge, et pendant près de trois heures, le spectacle était un superbe show télévisé, et sa partie finale a fait l'unanimité, la présence de Céline Dion sur la Tour Eiffel ayant subjugué le monde. Mais ce samedi, du côté de France Télévisions, qui a investi 130 millions d'euros pour acheter les droits de diffusion de ces Jeux Olympiques de Paris, on attendait avec impatience l'audience de ce show planétaire. Et Mediametrie a rendu son verdict : 22,07 millions de téléspectateurs (81,5 % de parts d'audience) ont suivi la cérémonie sur France 2. S'il s'agit du meilleur score de l'histoire de la chaîne, le football reste en tête du hit-parade, toutes chaînes confondues en France.

22,07 millions de téléspectateurs (soit 81,5% du public) présent devant la #ceremoniedouverture sur France 2 de #PARIS2024 Avec un très joli 86,3% sur les FRDA-50.

En effet, la finale du Mondial 2022 entre la France et l'Argentine, diffusé le dimanche 18 décembre en fin d'après-midi sur TF1, avait retenu 24,08 millions de téléspectateurs devant la télévision. Et cela reste à ce jour la plus grosse audience de l'histoire de la télévision, devant une autre rencontre d'une Coupe du Monde. Mais il s'agit cette fois du Mondial 2006 organisé en Allemagne. Le choc France-Portugal pour une place en finale avait été regardé par 22,2 millions de téléspectateurs. À noter que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympique de Paris intègre tout de même le Top 5 des audiences françaises.