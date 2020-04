WTF : Donald Trump s’ennuie, le sport doit reprendre !

Dans : Info.

Mercredi, les Etats-Unis ont enregistré un nouveau sombre record avec près de 2.600 morts supplémentaires du Coronavirus en l’espace de 24 heures.

Il s’agit du plus lourd bilan journalier recensé par un pays depuis le début de la pandémie. « La bataille continue mais les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas » a toutefois rassuré Donald Trump, persuadé que le pire est désormais derrière aux Etats-Unis. Et preuve que le président des USA est très optimiste, il milite pour un retour très rapide des compétitions sportives professionnelles à travers le pays. Durant sa conférence de presse quotidienne, l’homme d’affaires de 73 ans a passé un message très implicite aux organisateurs des grandes compétitions sportives.

« Nous avons besoin que nos sports reviennent. Je suis fatigué de regarder des matchs de baseball qui datent d'il y a quatorze ans. Même si pour tout vous dire je n'ai pas trop le temps de regarder en ce moment. Je regarde un batteur, et après je retourne travailler. Les sports veulent revenir, ils doivent revenir » a lancé le chef de l’Etat américain, pour qui un retour très rapide du sport aux Etats-Unis est essentiel, notamment pour le bon moral de la population. Selon le journaliste Shams Charania, spécialiste de la NBA, Donald Trump doit s’entretenir d’ici la fin de la semaine avec les patrons des ligues de NHL, MLB, NFL, MLS, Nascar et PGA ainsi qu’avec plusieurs dirigeants de franchises comme Mark Cuban (Dallas Mavericks en NBA), Robert Kraft (New England Patriots en NFL) et Jerry Jones (Dallas Cowboys en NFL). Pour établir un calendrier de reprise des différents sports à travers le pays. Peut-être, mais cela sera assurément à huis clos.