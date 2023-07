Eric Abidal attaqué par son ex-femme, les dossiers ressortent

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Si l'affaire Hamraoui s'est quelque peu calmée un an et demi après les faits, Eric Abidal n'est pas plus serein pour autant. Sa liaison avec la joueuse parisienne ressurgit de nouveau, son ex-femme Hayet étant bien décidée à lui faire payer son écart.

Pas impliqué officiellement dans l'agression de Kheira Hamraoui en novembre 2021, Eric Abidal a néanmoins perdu gros dans l'affaire. L'ancien latéral lyonnais a vu sa relation extra-conjugale avec Hamraoui apparaître au grand jour. De quoi faire exploser son couple avec Hayet, son épouse depuis 2007. Cette dernière a aussitôt demandé le divorce et garde une certaine rancœur à propos du comportement de son ex-mari. Elle aime distiller ça et là des attaques sur les réseaux contre Eric Abidal. Elle avait notamment dénoncé des chantages affectifs de l'ancien joueur, lequel aurait refusé de prendre ses médicaments anti-rejet après sa greffe du foie pour inquiéter volontairement ses enfants.

Hayet Abidal prévient, elle ne lâchera pas le moindre sou

En cette fin de juillet, Hayet Abidal repart à l'assaut sur Instagram. Elle a publié un message écrit pour dénoncer les stratégies de son mari avant et après l'éclatement de l'affaire Hamraoui. Elle a notamment indiqué qu'Eric Abidal aurait essayé de négocier un divorce à l'amiable quelques mois avant l'agression de Kheira Hamraoui. Une manière de dépeindre encore une fois son ex-mari en manipulateur rusé. En conséquence, elle ne veut pas lui faire de cadeaux sur le plan financier.

Hayet Abidal sur Instagram. 🥶



Un message destiné à Eric Abidal, avec qui elle est en instance de divorce. pic.twitter.com/8CM7VEJsMI — Actu Foot (@ActuFoot_) July 28, 2023

« Mai 2021, trois mois avant le scandale, tu me demandais de renoncer à nos capitulations matrimoniales nous stipulant à 50/50. J'ai évidemment refusé car celui-ci était effectif seulement en cas de divorce. Je n'avais pas l'intention de divorcer car je pensais que tout allait bien, mais apparemment toi si, étant donné que tu menais une double vie qui commençait à se compliquer. Je préfère 1000 fois galérer comme tu me fais galérer, que craquer et céder à toutes tes manipulations. Alors pour moi et mes enfants, je ne lâcherais pas un centime d'euro de ce qui doit me revenir tout simplement parce que même une indemnisation financière ne pourra pas être à la hauteur de tout ce que j'ai subi. Donc mon frère, tôt ou tard, tu vas payer et moi en profiter avec un autre », a t-elle développé. Un nouveau rebondissement évitable pour Eric Abidal dans ce feuilleton sans fin, lequel l'a éloigné durablement du monde du football.