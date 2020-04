Ita : Blaise Matuidi testé négatif au coronavirus

Dans : Serie A.

La Juventus a donné des nouvelles de la santé de Blaise Matuidi, et elles sont bonnes.

Isolé depuis plusieurs semaines, après avoir été contrôlé positif au coronavirus à deux occasions, Blaise Matuidi a subi un nouveau test et dans un communiqué la Juventus a annoncé ce mercredi après-midi que cette fois le résultat du champion du monde français était négatif. Blaise Matuidi n’est donc plus soumis au régime d’isolement précise le club italien. Le résultat a été le même pour Daniele Rugani, qui lui aussi avait été contrôlé positif au Covid-19 et qui a passé un test négatif en même temps que son coéquipier.