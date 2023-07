Van der Sar placé en soins intensifs, l'Ajax communique

Légende de l’Ajax Amsterdam, de Manchester United et de la sélection des Pays-Bas, Edwin Van der Sar a été hospitalisé en Croatie ce vendredi. Alors qu’il était en vacances, l’ancien gardien de but a été victime d’une hémorragie cérébrale et a été placé en soins intensifs à l’hôpital de Split.

L’Ajax Amsterdam a rapidement communiqué en confirmant les problèmes de santé de son dirigeant et en expliquant que son état s’était stabilisé.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9